ЦБ возобновит прерванные покупки валюты, сообщает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Я ожидаю, что дополнительные покупки, прерванные осенью в целях ослабления давления на рынок, не окажут заметного влияния на курс. Объем покупок составит около 2,8 млрд рублей в день, это соответствует торговому обороту в паре USD/RUB приблизительно в течение 20 минут. В случае, если ситуация на рынке того потребует, ЦБ может скорректировать объем покупок, чтобы успокоить рынок. Кроме того, сейчас удачное время для покупки валюты, поскольку курс вернулся на уровень октября», - прогнозирует Ващенко.

«Продолжаю рассматривать снижение курса доллара до 64,78 рубля. Техническая картина не мешает дальнейшему укреплению рубля», - комментирует аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

По его словам, продавцы могут достичь расчетную цель сегодня на американской сессии в случае разочаровывающего январского отчета по американскому рынку труда, который выйдет в 16:30 мск. Если показатель NFP порадует рынки, то рубль окажется под давлением, но ненадолго.

«По паре евро/доллар жду снижения до 74,40 рубля», - прогнозирует Антонов.

«Корректировка на рынке нефти может приостановить сегодня ралли по укреплению рубля. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 64,7-66,1 рубля, для европейской валюты — 74,1-75,6 рубля. Мировые валютные рынки будут внимательно следить сегодня за статистикой с американского рынка труда, включая уровень безработицы и уровень новых рабочих мест вне сельского хозяйства», - поясняет старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб.