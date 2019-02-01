Процентные ставки повысились на сроки привлечения денежных средств от 1 года до 3 лет. Максимальная ставка по депозиту на 1 год с учетом капитализации выросла до 7,34%, на 3 года до 8,26% годовых.

Открыть накопительный продукт можно в интернет и мобильном банке и в отделениях банка. Перед оформлением вклада банк предлагает своим клиентам воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте банка.

С более подробной информацией о линейке вкладов можно ознакомиться на сайте банка .