Россиянам стоит хранить свои сбережения в рублях, долларах и евро, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Если кто-то думает сберечь свои деньги, то лучше их разложить в разные корзины: евро, доллар и рубль», — сказал Аксаков в эфире радиостанции «Спутник в Крыму.

По его словам, на курс рубля влияют объемы продажи валюты на внутреннем рынке, цены на нефть и санкции.