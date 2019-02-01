АКРА подтвердило кредитный рейтинг Металлинвестбанка на уровне «BBB+(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.



«Кредитный рейтинг банка ПАО АКБ «Металлинвестбанк» определяется устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по достаточности капитала. Негативное влияние на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка оказывает уровень рыночного риска, превышающий пороговое значение, определяемое методологией АКРА. Уровень рейтинга учитывает вероятность поддержки со стороны предприятий холдинга ОМК (Объединенная металлургическая компания)», — отмечается в сообщении.



По мнению аналитиков, к позитивному рейтинговому действию могут привести повышение качества кредитного портфеля при соблюдении подхода, направленного на его органическое наращивание умеренными темпами; снижение концентрации ресурсной базы на крупнейшей группе клиентов; а также снижение уровня рыночного риска.

Негативно повлиять на рейтинг Металлинвестбанка могут снижение достаточности основного капитала по МСФО и/или по РСБУ; снижение кредитного качества активов и ухудшение позиции по ликвидности, заключили в АКРА.