Финтех-компания BxB Inc из Южной Кореи запустила первый стейблкоин KRWb, привязанный к национальной валюте страны — воне. Монета KRWb прошла бета-тестирование на децентрализованной бирже Airswap.

Как сообщает Anycoin , токен обеспечен 1:1 вонами, первоначальный депозит в 400 млн KRW (360 тыс. долларов) для соответствующей эмиссии KRWb был обеспечен корейской компанией и BxB Capital.

KRWb доступен на трех биржах, ведутся переговоры о листинге с другими площадками.