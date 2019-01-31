Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) отказалась снять запрет на проведение кампаний по первоначальному предложений монет (ICO), проводимых криптовалютными проектами. Соответствующее решение было принято по результатам опроса, проведенного Службой финансового надзора Южной Кореи.

Данные опроса свидетельствуют о том, что некоторые ICO, которые проводились за пределами Южной Кореи, нелегально привлекали средства местных инвесторов, сообщает ForkLog .

Как заявили представители регулятора, инвестиции в ICO являются «крайне рискованными», и призвали общественность проявлять крайнюю осторожность при инвестициях в проекты, предлагающие токены.