Агентство по страхованию вкладов начнет выплату страховки вкладчикам Камчаткомагропромбанка и Радиотехбанка , у которых с 31 января отозваны лицензии, не позднее 14 февраля 2019 года. Об этом сообщается на сайте АСВ.

До указанной даты агентство опубликует в периодических печатных изданиях по месту нахождения кредитных организаций (Петропавловск-Камчатский и Нижний Новгород соответственно), а также разместит на своем сайте официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на компенсации.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 7 февраля.

На получение страховки имеют право вкладчики двух банков, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, квалифицируемые по закону как малые предприятия и включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) клиента в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По счетам в иностранной валюте сумма возмещения рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на день наступления страхового случая.



Заявления на выплату страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года. Требования вкладчиков, не компенсированные возмещением, будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банков за счет взыскания и реализации их активов и иного имущества.

