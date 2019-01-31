Главным событием прошедшей недели стало изменение риторики ФРС. Как сообщил Д.Пауэлл, нормализация баланса ФРС закончится раньше и на более высоком уровне, чем планировалось изначально, что означает менее агрессивное повышение ставок. Пока это выглядит хорошей новостью для рынков, и рубль сегодня уже торгуется на уровне 65,4 руб./$, несмотря на окончание налогового периода в России.

ФРС сообщила о готовности пересмотреть свои планы по сокращению баланса: Вчера состоялось заседание ФРС по монетарной политике, по результатам которого регулятор оставил ставку без изменений на уровне 2,25-2,50%, в рамках ожиданий рынка, уточнив, однако, что решение о дальнейшем движении ставки будет приниматься взвешенно и «терпеливо». Главной новостью стало то, что ФРС сообщила о том, что готова пересмотреть свои планы по сокращению баланса. Как отметил председатель ФРС Д.Пауэлл в своем комментарии, нормализация баланса ФРС закончится раньше и на более высоком уровне, чем планировалось изначально. В результате, если ранее рынок ожидал, что нормализация баланса закончится на уровне около $2,5 трлн, то теперь допускается возможность, что баланс будет сокращен лишь до $3,5 трлн с $4,1 трлн текущих, и с $4,5 трлн на максимуме. Изменение планов по сокращению баланса не может не отразиться на ожиданиях по дальнейшему движению ставки. По оценкам экспертов, каждые $0,2-0,3 трлн сокращения баланса ФРС транслируются в повышении ставки на 25 б.п. Это фактически означает, что дальнейшая необходимость в повышении ставки существенно снижается. Такое серьезное изменение риторики ФРС привело к росту спроса на рискованные активы, индекс доллара снизился с отметки 95,6 до 95,00, пара евро/$ выросла с 1,142 до 1,150.

Великобритания не оставляет надежд на продолжение переговоров с ЕС: Во вторник прошло голосование в парламенте Великобритании по поправкам к законопроекту по Brexit: парламент проголосовал за продолжение переговоров с ЕС по вопросу границы с Северной Ирландией, а также одобрил запрет на выход страны из ЕС без сделки. Однако европейские лидеры пока исключают возможность изменения каких-либо положений «Соглашения о выходе», что вносит неопределенность касательно дальнейшего развития ситуации, особенно учитывая, что осталось всего 2 месяца для достижения соглашения. Тем не менее, судя по всему, рынок не теряет оптимизма, и фунту удалось закрепиться выше отметки 1,30 фунт/$.

Цены на нефть растут на фоне санкций США в отношении Венесуэлы: Цены на нефть марки Brent колеблются около уровня 62 $/барр., продемонстрировав небольшое укрепление на фоне введения санкций США в отношении нефтедобывающей компании Венесуэлы PDVSA, а также снижения запасов нефти в США. Однако препятствием для более серьезного роста цен выступает торговая напряженность между США и Китаем.

Мировая обстановка способствует росту спроса на российские активы: Курс рубля за прошедшую неделю укрепился на 1%, с уровня 66,1 руб./$ до текущего значения в 65,4 руб./$, несмотря на окончание налогового периода в России. Значительную поддержку российская валюта, как и прочие валюты стран развивающихся рынков, получила от роста аппетита инвесторов к риску на фоне изменения риторики ФРС. Так, спрос на ОФЗ, которые вчера размещал Минфин, превысил предложение более чем в 3 раза (25 млрд руб. против 87 млрд руб. соответственно). Немаловажным фактом поддержки для рубля стало также снижение рисков санкций в связи с исключением OFAC США РУСАЛа и EN+ из SDN листа. Внутренняя новостная повестка также выглядит достаточно благоприятной: инфляция за 1-28 января 2019 г. составила 1,0% и по итогам января в целом может выйти на уровень 5,0-5,1% г/г, что укладывается в рамки ожиданий. Торговый диапазон на неделю нам представляется как: 64,5-66,5 руб./$.