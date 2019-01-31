Разработчики еthereum активировали «бомбу сложности», которая дала старт мягкой версии «ледникового периода» до активации хардфорка Constantinople, ожидаемого 27 февраля. Ежедневные награды за добычу блоков в сети еthereum снизились с 20 000 до 15000 ETH.

Как сообщает ForkLog , после апгрейда основной сети еthereum размер награды снизится с 3 ETH за блок до 2 ETH, а запуск очередной «бомбы сложности» будет отложен на год.

Таким образом, из-за увеличения времени добычи блоков, каждые две недели эмиссия монеты будет падать примерно на 2000 ETH. Если активации Constantinople не произойдет, сложность может повыситься до уровня, когда в сети еthereum будет невозможно добыть даже один блок.

Сейчас время добычи одного блока еthereum в среднем составляет около 18 секунд, на предыдущем этапе для этого требовалось 15 секунд. Размер комиссий остается на уровне полуцента.