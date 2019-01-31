Процедура продажи акций Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), который прошел санацию, хорошо расписана и понятна. Об этом журналистам заявил зампред ЦБ Василий Поздышев в подмосковном пансионате «Бор».



Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что заявку в ФАС на приобретение акций АТБ подал только один участник — Совкомбанк. Собеседники издания также указывали на непрозрачность процедуры подготовки к сделке: невозможность провести due diligence и привлечь к оценке аудиторов из «большой четверки». Эксперты также обращали внимание на опубликованный проект договора, который состоит из двух страниц, тогда как при обычных сделках он составляет сотни страниц.

«Люди, которые комментируют это, в том числе эксперты, в том числе эксперты из банков, невнимательно читают информацию, которую Центральный банк и УК «ФКБС» размещают на своих интернет-ресурсах. Комментарии о том, что не будет due diligence, абсолютно некорректны. Можно зайти на сайт УК «ФКСБ», где вся эта процедура написана, и там написано, что due diligence предусмотрен. Комментарий о том, что аудиторы не допускаются к due diligence, тоже некорректен, потому что там же написано, что третьи лица при подписании с ними NDA (соглашения о неразглашении параметров сделки. — Прим. ред.) будут допущены по требованию покупателя к due diligence», — сказал Поздышев. Он также подчеркнул, что нельзя сравнивать договор продажи банка от одного собственника другому с продажей акций банка на открытом аукционе.

Аукцион по продаже АТБ намечен на 14 марта. Это будет первая сделка по передаче в рынок банка, прошедшего санацию с помощью Фонда консолидации банковского сектора. Подача заявок на участие в аукционе начнется уже 18 февраля, а завершится 4 марта. Как отметил Василий Поздышев, Банку России известно о двух претендентах на актив. Однако ни один из них еще не приступил к процедуре due diligence АТБ.