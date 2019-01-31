Страховые компании могут быть подключены к Единой биометрической системе (ЕБС) к 2020 году, рассказала в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

«У нас также очень много запросов от страховых компаний, мы поддерживаем их стремление. Я думаю, что на следующем этапе мы рассмотрим подключение страховых компаний к ЕБС, такие планы у нас на 2020 год. Интересно, что к нам обратились нотариусы с просьбой стать пользователями ЕБС», — сообщила она.

Напомним, закон о биометрии вступил в силу 1 июля 2018 года. Согласно документу, к концу прошлого года все кредитные организации должны были обеспечить сбор данных и передачу в ЕБС в 20% своих отделений, а к концу 2019 года — в 100%. В ноябре 2018 года Ассоциация российских банков обратилась к ЦБ с просьбой перенести сроки перехода на сбор биометрических данных клиентов. Тогда представители регулятора заявляли, что сроки переходного периода прописаны в законе и регулятор не может произвольно менять их.