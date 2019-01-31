Организаторы криптовалютного проекта Zilliqa, занимающегося решением проблем масштабирования и быстродействия децентрализованных систем, объявили о запуске первого полноценного публичного блокчейна с поддержкой технологии шардинга.

Разработчики отмечают, что до июня 2019 года основная сеть будет работать в режиме отладки, сообщает Ttrcoin .

Запуск основной сети Zilliqa - это первый шаг на пути к созданию безопасной и масштабируемой инфраструктуры, в которой будет реализовываться поддержка новых функций и протоколов. В первую очередь разработчики намерены заняться оптимизацией языка смарт-контрактов Scilla, добавить поддержку технологии доказательств с нулевым разглашением (zkSNARK), улучшить шардинг смарт-контрактов и механизмы поощрения в блокчейне, а также усовершенствовать собственную экосистему по ряду направлений.