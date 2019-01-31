Следственное управление СК РФ по Татарстану возобновило уголовное преследование бывшего первого зампреда Татфондбанка Рамиля Насырова по статье о злоупотреблении полномочиями после того, как Агентство по страхованию вкладов обжаловало решение о закрытии дела, сообщили в АСВ.

Следователи в начале прошлого года закрыли дело против бывшего первого зампреда Татфондбанка Насырова, так как он признал вину и дал показания на других фигурантов.

«СК РТ (следственным управлением Следственного комитета по Татарстану. — Прим. ред.) 12 ноября 2018 года по указанию прокуратуры РТ возобновлено уголовное преследование в отношении первого заместителя председателя правления банка по части 1 статьи 201 УК РФ», — говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается в материалах АСВ, из уголовного дела в отношении бывшего председателя правления банка Роберта Мусина в отдельное производство выделили другое уголовное дело — также по статье о злоупотреблении полномочиями (всего в деле насчитывается четыре таких эпизода), кроме того идет расследование по ранее выявленным преступным эпизодам, срок предварительного следствия по делу продлен до 16 мая 2019 года.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта 2017 года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль 2017 года временная администрация оценивала активы банка в 71,4 млрд рублей, а обязательства — в 189,7 млрд рублей. Таким образом, «дыра» в капитале банка составила 118,3 млрд рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле 2018 года признал кредитную организацию банкротом.