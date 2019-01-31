Созданный выпускниками НИТУ МИСиС и МЭИ российский стартап Bitcarat.com, представил новый метод верификации и отслеживания природных алмазов с помощью технологии блокчейн.

Инженеры создали уникальную систему, которая позволяет отследить путь натурального алмаза, начиная с добычи и огранки, до последнего собственника бриллианта, сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-службу Министерства образования и науки в среду.

Каждый камень на этапе добычи получает цифровой код, который вносится в распределенную базу данных, информация которой хранится одновременно у всех участников рынка. История перехода прав на камень записывается с помощью блокчейн-технологий, которая гарантирует защиту данных от взлома.