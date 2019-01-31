Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, «возраст» кредитной истории, чтобы определить уровень кредитного риска человека.

Персональный кредитный рейтинг закреплен в поправках к федеральному закону «О кредитных историях». Документ предусматривает, что вместе с кредитным отчетом бюро кредитных историй будут выдавать заемщику его индивидуальный рейтинг в баллах: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека.

Более того, теперь россияне смогут получить кредитный отчет два раза бесплатно: по одному разу в бумажной и электронной формах. Также появилась возможность запросить кредитный отчет через дистанционные каналы, например, через личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Ранее Объединенное кредитное бюро по итогам проведенной оценки сообщило, что более 60,5 млн россиян (78%) имеют высокий кредитный рейтинг. Средний рейтинг у 9% заемщиков, или 7,4 млн человек, низкий кредитный рейтинг имеют 13%, или 9,8 млн человек.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что персональный кредитный рейтинг будет дисциплинировать людей, но важно исключить ошибки в рейтинге и прописать возможность реабилитации должников. По мнению Аксакова, низкий рейтинг могут получить неплательщики по потребкредитам. Число людей с положительными оценками будет увеличиваться по мере роста дисциплинированности в ходе отслеживания своего рейтинга.

Он подчеркнул, что такой рейтинг нужно формировать в зависимости не от доходов, а от добросовестности плательщика. «Лицо с низкими доходами может добросовестно выполнять свои обязательства, и наоборот», — обратил внимание Аксаков.

Аксаков также пояснял, что выдачу потребительских кредитов в России на крупные суммы могут привязать к величине семейного дохода. Будет ли величина долговой нагрузки, при которой физлицу будет отказано в выдаче кредита, составлять 40% или 50% его дохода, еще предстоит решить, добавил он.