Россия будет активно сотрудничать с европейскими странами в интересах успешной реализации механизма расчетов с Ираном, заявил в четверг РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Мы будем активно сотрудничать с европейскими странами в интересах успешной реализации этой инициативы. На первом этапе — политически. Потом, когда они откроют для третьих стран, наверняка многие наши компании захотят воспользоваться таким защищенным каналом для осуществления платежей. И не только наши», — заявил дипломат.

Он отметил, что цель этой инициативы состоит в том, чтобы «в условиях применения экстерриториальных и неправомерных санкций США защитить интересы европейских экономических операторов, заинтересованных в продолжении и развитии легитимных торгово-экономических связей с Ираном».

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании по итогам первого дня неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС в Бухаресте заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном.