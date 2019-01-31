В Банке России обсуждается идея создания централизованной системы проверки клиентов в рамках «антиотмывочного» законодательства. Об этом на встрече банкиров с руководством регулятора сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, такой механизм проверки добросовестности клиентов уже функционирует в Сингапуре.

«У нас будет это тяжело создать: масштабы страны большие, надо делать это поэтапно. Но мне кажется, что здесь гораздо больше потенциала, чем создавать какие-то другие платформы. Если уж решать задачу, то решать ее кардинально. Мы на эту тему сейчас думаем, в начальной стадии этой дискуссии, как это могло бы работать внутри Центрального банка. На наш взгляд, это было бы серьезным инфраструктурным решением для всех», — отметила Набиуллина.



Глава ЦБ признала, что сейчас проверка сомнительных операций клиентов создает большие издержки для банков.