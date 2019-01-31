Оператор платежной системы Visa Inc в среду отчитался о квартальной прибыли, превысившей прогнозы Уолл-стрит за счет увеличения объема обработанных трансакций на фоне роста потребительских расходов в праздничный сезон.

Общий объем платежей и количество обработанных трансакций прибавили по 11% за квартал. Операционные расходы выросли на 16,5% до 1,79 млрд долларов.

Чистая прибыль Visa выросла до 2,98 млрд долларов, или 1,3 доллара на акцию класса «А», в I квартале, завершившемся 31 декабря, с 2,52 млрд долларов, или 1,07 доллара на акцию класса «А», годом ранее.

Прибыль за исключением разовых статей баланса составила 1,3 доллара на акцию, превысив усредненный прогноз аналитиков на уровне 1,25 доллара на акцию, согласно данным Refinitiv.

Чистая выручка увеличилась на 13,24% до 5,51 млрд долларов.