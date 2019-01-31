Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу по антикоррупционному просвещению учащихся на 2019 год. Как говорится в цитируемом агентством ТАСС распоряжении Кабмина, которое опубликовано на официальном портале правовой информации, ответственным за ее выполнение будет Министерство просвещения.

Программа включает 21 мероприятие. В частности, в федеральные государственные образовательные стандарты общего образования должны быть включены «положения, предусматривающие формирование у обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в профессиональной деятельности — содействовать пресечению такого поведения». Минпросвещения и Минобрнауки должны разработать концепцию антикоррупционного воспитания, а регионы — обновить образовательные программы с учетом этой концепции. Минпросвещения также должно «разработать информационные материалы по антикоррупционному просвещению родителей» и проводить вебинары на эту тему.

Программа антикоррупционного просвещения предусматривает разработку в III квартале 2019 года рабочих программ по предмету «Право», а в течение всего года — проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников правоохранительных органов. Отдельный пункт программы — «проведение общественных акций в целях антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции, в том числе приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря». Документ также предписывает развивать «систему самоуправления в образовательных организациях с учетом антикоррупционного просвещения».



Для выполнения программы запланированы, например, «подготовка перечня фильмов антикоррупционной направленности для размещения на портале «Российская электронная школа», «проведение мероприятий разъяснительного и просветительского характера (лекции, семинары, квест-игры) в образовательных организациях», «организация конкурса социальной рекламы на антикоррупционную тематику», «включение специальной номинации в тематические направления Всероссийского конкурса сочинений». Для педагогов намечено проведение дополнительной подготовки для использования методики антикоррупционного воспитания и проведение конкурсов профессионального мастерства — «Самый классный классный», «Классный руководитель года», «Я — классный руководитель!» со специальной номинацией по антикоррупционному просвещению.