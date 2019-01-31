Стартап NEM Foundation, который занимается продвижением криптовалюты NEM, сообщил о тяжелом финансовом положении, планах по сокращению штата и реструктуризации.

По словам нового президента NEM Foundation Алекса Тинсмана, организация намеревается отправить запрос в общественный фонд NEM на предоставление ей 160 млн токенов стоимостью около 7,5 млн долларов, чтобы воспрепятствовать собственному банкротству. Компания может просуществовать только месяц из-за неверных действий предыдущего руководства, сообщает РБК .

После того, как будет определена сумма, которую удастся привлечь, будет решен вопрос о количестве сотрудников, которые будут уволены.

По словам Тинсман, с декабря 2017 года по январь 2019 года на рекламу было потрачено 80 млн токенов NEM. При этом проект был запущен в 2015 году, а полноценный запуск движка платформы должен состояться в июне 2019 года.