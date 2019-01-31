По итогам 2018 года количество проданных в кредит автомобилей составило 801,3 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 10,7% (в 2017 году — 723,8 тыс. единиц). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства «Автостат». Таким образом, количество выданных в 2018 году автокредитов почти достигло показателей докризисного 2014 года, когда в кредит было продано 823,4 тыс. машин.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в 2018 году увеличился на 11,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 634,2 единиц (в 2017 году — 1 460 тыс. единиц).

Сопоставление данных НБКИ об автокредитах и агентства «Автостат» о динамике объемов авторынка указывает на стабильность доли «кредитных» автомобилей в общих продажах в 2018 году. Так, доля всех автомобилей, проданных в кредит в прошлом году, отнесенная к рынку новых машин, составила 49,03%, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим годом на 0,5 процентного пункта (в 2017 году — 49,57%).

Отмечается продолжение роста выдачи кредитов на автомобили с пробегом. Так, доля кредитов на автомобили с пробегом составляют до 23% от общего количества автокредитов, выданных в прошлом году. «За прошедший год выдача кредитов на автомобили с пробегом по группе банков выросла на 45% в штуках и на 48% в рублях, то есть этот сегмент рынка рос более интенсивно», — отмечается в исследовании.

В 2018 году автокредитование выросло и вернулось на уровни 2014 года, комментирует результаты исследования генеральный директор НБКИ Александр Викулин. «Несмотря на окончание ряда госпрограмм льготного автокредитования, кредитование продолжает оказывать высокий уровень поддержки автомобильной отрасли. Все большую популярность набирает кредитование подержанных автомобилей», — отмечает эксперт.

Вместе с тем исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов отмечает заметное снижение темпов роста автокредитования во втором полугодии 2018 года, когда они составили менее 10%. «При этом, несмотря на замедление темпов роста выдачи автокредитов, их доля в структуре продаж остается весьма значительной. Иными словами, роль кредитования в автомобильной отрасли по-прежнему велика», — резюмирует Удалов.