На российском рынке продолжается девалютизация банковского сектора. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России.

«Продолжилась девалютизация банковского сектора. Мы последовательно проводим эту политику в течение нескольких лет. И использование иностранной валюты уменьшалось по обеим сторонам банковских балансов. Что в современных экономических, геополитических обстоятельствах уменьшает риски в банковском секторе», — сказала она в ходе выступления.

Набиуллина также подчеркнула, что дедолларизация снизила валютные риски.