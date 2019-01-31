При этом она подчеркнула, что, по оценке ЦБ, создание зарплатного оператора имеет больше плюсов, чем минусов.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала основные риски зарплатного реестра, создать который ранее предложили банки.
«Какие мы видим недостатки: во-первых, это возможное увеличение комиссии за обслуживание счетов граждан и ставок по кредитам. В рамках зарплатного проекта, как правило, обслуживание бесплатное и ставки ниже, чем по рынку. Конечно, эти преимущества при другой системе будут сняты», — сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России.
Кроме того, отметила Набиуллина, «риск получить зарплату не вовремя тоже может вырасти». «Оператор должен будет сверить данные человека в своей системе и данные, которые поступаю т от расчетного банка. Если один из участников цепочки допустил ошибку в данных, то деньги на счет поступят с опозданием. Такие ситуации неизбежны из-за удлинения цепочки», — указала она.
Третий аргумент — это снижение финансовой доступности. «Мы сейчас видим, что зарплатные банки развивают сеть банкоматов и терминалов на территории работодателя. Для отдаленных территорий это может стать большой проблемой», — сказала глава ЦБ.
Набиуллина подчеркнула, что нагрузка на предприятия тоже может увеличиться, поскольку сейчас банки готовы давать выгодные кредиты тем компаниям, с которыми они сотрудничают в рамках зарплатного проекта. «Затраты на технологическую инфраструктуру по взаимодействию с этим сервисом не маленькие. И они коснутся как банков, которые вышли с этой инициативой, так и Банк России», — добавила она.
«Мы не считаем проблему «зарплатного рабства» надуманной», — отметила председатель Банка России.
При этом она подчеркнула, что, по оценке ЦБ, создание зарплатного оператора имеет больше плюсов, чем минусов. «Плюсы — это снятие формальных ограничений на выбор банков, поскольку работодатель исключается из списка выбора банков работников. Но нужно понимать, что работодатель найдет возможность убедить работника перечислять зарплату через него», — подытожила она.
Как сообщалось ранее, Альфа-Банк, Тинькофф Банк и Совкомбанк выработали проект Консолидированного зарплатного реестра. Предполагается, что такой реестр позволит существенно снизить доминирование госбанков. Главная задача всей системы — обеспечить исполнение волеизъявления человека, которое он может сделать, минуя работодателя, например через банк, в котором хочет получать зарплату. Между тем опрошенные Банки.ру эксперты отмечали, что высокий уровень доверия россиян к госбанкам, большое количество неустойчивых кредитных организаций и низкая финансовая грамотность населения не позволяют изменить ситуацию с «зарплатным рабством» в России.
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