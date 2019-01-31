Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала основные риски зарплатного реестра, создать который ранее предложили банки.

«Какие мы видим недостатки: во-первых, это возможное увеличение комиссии за обслуживание счетов граждан и ставок по кредитам. В рамках зарплатного проекта, как правило, обслуживание бесплатное и ставки ниже, чем по рынку. Конечно, эти преимущества при другой системе будут сняты», — сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России.

Кроме того, отметила Набиуллина, «риск получить зарплату не вовремя тоже может вырасти». «Оператор должен будет сверить данные человека в своей системе и данные, которые поступаю т от расчетного банка. Если один из участников цепочки допустил ошибку в данных, то деньги на счет поступят с опозданием. Такие ситуации неизбежны из-за удлинения цепочки», — указала она.

Третий аргумент — это снижение финансовой доступности. «Мы сейчас видим, что зарплатные банки развивают сеть банкоматов и терминалов на территории работодателя. Для отдаленных территорий это может стать большой проблемой», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что нагрузка на предприятия тоже может увеличиться, поскольку сейчас банки готовы давать выгодные кредиты тем компаниям, с которыми они сотрудничают в рамках зарплатного проекта. «Затраты на технологическую инфраструктуру по взаимодействию с этим сервисом не маленькие. И они коснутся как банков, которые вышли с этой инициативой, так и Банк России», — добавила она.

«Мы не считаем проблему «зарплатного рабства» надуманной», — отметила председатель Банка России.

При этом она подчеркнула, что, по оценке ЦБ, создание зарплатного оператора имеет больше плюсов, чем минусов. «Плюсы — это снятие формальных ограничений на выбор банков, поскольку работодатель исключается из списка выбора банков работников. Но нужно понимать, что работодатель найдет возможность убедить работника перечислять зарплату через него», — подытожила она.

Как сообщалось ранее, Альфа-Банк, Тинькофф Банк и Совкомбанк выработали проект Консолидированного зарплатного реестра. Предполагается, что такой реестр позволит существенно снизить доминирование госбанков. Главная задача всей системы — обеспечить исполнение волеизъявления человека, которое он может сделать, минуя работодателя, например через банк, в котором хочет получать зарплату. Между тем опрошенные Банки.ру эксперты отмечали, что высокий уровень доверия россиян к госбанкам, большое количество неустойчивых кредитных организаций и низкая финансовая грамотность населения не позволяют изменить ситуацию с «зарплатным рабством» в России.