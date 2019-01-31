Бурный рост потребительского кредитования может создать угрозу для финансовой стабильности и опасен для заемщиков, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России.

«Бурный рост банковского потребительского кредитования на фоне стагнации реальных доходов населения может создать угрозу для финансовой стабильности и небезопасен для самих заемщиков», — отметила она в ходе выступления.