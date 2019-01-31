На базе блокчейна еthereum запущен новый токен wrapped bitcoin (WBTC) стандарта ERC-20, полностью обеспеченный биткоином, который призван предоставить большую ликвидность в экосистеме еthereum, включая децентрализованные биржи и финансовые приложения.

Как сообщает ForkLog , стейблкоин использует технологию атомарных свопов для проведения сделок с криптовалютами. Таким образом, пользователи еthereum после прохождения процедур AML/KYC смогут запросить WBTC у сертифицированных мерчантов.

В запуске проекта приняли такие компании, как Kyber Network, Republic Protocol и BitGo. В общей сложности WBTC насчитывает 26 партнеров и 15 децентрализованных автономных организаций (DAO).