Гонконгская платформа для торговли криптовалютой Binance добавила возможность покупки цифровых денег с кредитной карты благодаря партнерству со стартапом Simplex. Такая информация появилась в разделе FAQ криптобиржи.

Таким образом, трейдеры смогут добавлять в свои аккаунты карты Visa и Mastercards, за переводы с которых будет взиматься дополнительная комиссия. При этом пользователям необходимо пройти процедуру KYC, сообщает РБК .