Tkeycoin - универсальный сервис для финансовых расчетов, работающий через единый независимый платежный шлюз.
Компания TKEY DMCC объявила о готовности к запуску новой системы мобильных и банковских платежей на основе блокчейн технологии Tkeycoin. Пользователи смогут осуществлять операции со средствами на веб-кошельке без посредников даже в случае отключения от платежных систем Visa и MasterCard.
После запуска платежный шлюз начнет обрабатывать только Tkeycoin, а в будущем будет работать со всеми известными криптовалютами.
По мнению экспертов, новый сервис способен серьезно смягчить негативные риски от экстерриториальных санкций США против финансовой системы России, если такие последуют, сообщают «Известия».
При этом, благодаря отсутствию привязки к национальной финансовой системе, хранящиеся в веб-кошельке активы не подвержены инфляции, девальвации, защищены от блокировки доступа в результате действий третьих лиц или сбоя в международной платежной системе.
Первыми странами, где пользователи смогут воспользоваться услугами Tkeycoin, станут Россия и ОАЭ. Арабские Эмираты активно инвестируют, приобретают акции TKEY DMCC.
Нет комментариев