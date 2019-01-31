Компания TKEY DMCC объявила о готовности к запуску новой системы мобильных и банковских платежей на основе блокчейн технологии Tkeycoin. Пользователи смогут осуществлять операции со средствами на веб-кошельке без посредников даже в случае отключения от платежных систем Visa и MasterCard.

После запуска платежный шлюз начнет обрабатывать только Tkeycoin, а в будущем будет работать со всеми известными криптовалютами.

По мнению экспертов, новый сервис способен серьезно смягчить негативные риски от экстерриториальных санкций США против финансовой системы России, если такие последуют, сообщают «Известия» .

При этом, благодаря отсутствию привязки к национальной финансовой системе, хранящиеся в веб-кошельке активы не подвержены инфляции, девальвации, защищены от блокировки доступа в результате действий третьих лиц или сбоя в международной платежной системе.

Первыми странами, где пользователи смогут воспользоваться услугами Tkeycoin, станут Россия и ОАЭ. Арабские Эмираты активно инвестируют, приобретают акции TKEY DMCC.