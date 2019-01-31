Полученные средства будут направлены на приобретение долей в столкнувшихся с проблемами криптовалютных проектах.
Калифорнийская компания Polychain Capital, считающаяся крупнейшим хедж-фондом в области криптовалют, привлекла 175 млн долларов, которые будут направлены уже на создание венчурного фонда.
Фонд будет иметь семилетнее ограничение на вывод капитала, а полученные средства будут направлены на приобретение долей в столкнувшихся с проблемами криптовалютных проектах.
Как сообщает Ttrcoin, криптовалютные стартапы все чаще обращаются к венчурным капиталистам, в то время как приток новых инвестиций через начальные размещения монет (ICO) со временем иссяк. Исход розничных инвесторов ощущают на себе и хедж-фонды, которые также вынуждены искать новые методы формирования собственных резервов.
В прошлом году было запущено 124 венчурных крипто-фонда и 114 хедж-фондов – это соотношение впервые оказалось на стороне венчурных капиталистов, свидетельствуют данные Crypto Fund Research.
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