Калифорнийская компания Polychain Capital, считающаяся крупнейшим хедж-фондом в области криптовалют, привлекла 175 млн долларов, которые будут направлены уже на создание венчурного фонда.

Фонд будет иметь семилетнее ограничение на вывод капитала, а полученные средства будут направлены на приобретение долей в столкнувшихся с проблемами криптовалютных проектах.

Как сообщает Ttrcoin , криптовалютные стартапы все чаще обращаются к венчурным капиталистам, в то время как приток новых инвестиций через начальные размещения монет (ICO) со временем иссяк. Исход розничных инвесторов ощущают на себе и хедж-фонды, которые также вынуждены искать новые методы формирования собственных резервов.

В прошлом году было запущено 124 венчурных крипто-фонда и 114 хедж-фондов – это соотношение впервые оказалось на стороне венчурных капиталистов, свидетельствуют данные Crypto Fund Research.