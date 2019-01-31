Председатель Правления АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Андрей Пономарев: «Модернизация автоматизированной банковской системы - часть планов по стратегическому развитию банка. Возможности «Платформы FXL» позволят повысить качество обслуживания клиентов при одновременном сокращении времени, скорость принятия решений и сократить время ввода в эксплуатацию новых банковских продуктов. Это очень важно для реализации амбициозных планов Ижкомбанка по дальнейшему увеличению объема кредитования физических лиц, а также малого и среднего бизнеса. Рассчитываем, что предложенная технология плавного перехода на «Платформу FXL», обеспечит внедрение нового продукта без нарушения наработанных процессов ежедневной банковской деятельности».

«Гибкая адаптивная архитектура «Платформы FXL» позволяет специалистам банка без привлечения вендора быстро создавать уникальные банковские продукты, удовлетворяющие требованиям клиентов, получать аналитику по процессам и продуктам в реальном времени, расширять набор сервисов за счет интеграции с внешними ресурсами. Разработанная методология обновления системы позволяет совершить эволюционный переход без риска остановки бизнеса, торможения его развития, «двойного ввода» и дополнительной существенной нагрузки на пользователей», - прокомментировал генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас.

О Банке:

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) – один из ведущих универсальных банков Удмуртской Республики, специализируется на кредитовании юридических и физических лиц, привлечении средств физических лиц. Банк основан в 1990 году, обслуживает клиентов в 26 точках продаж в Удмуртии и Пермском крае. Сеть дистанционного обслуживания включает в себя 172 банкомата и 235 платежных терминалов. Услугами Банка пользуются более 10 000 юридических лиц и ИП, выдано более 150 000 банковских карт.

О компании «ФлексСофт»:

АО «ФлексСофт» занимается разработками в области информационных технологий для финансового сектора экономики более 27 лет. Решения компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и не раз были отмечены в обзорах Gartner и Forrester. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба. Среди клиентов компании «ФлексСофт» более 40 банков: ПАО «Почта Банк», Банк «ВТБ» (ПАО), ООО «ФФИН Банк», ОТП Банк (АО), Банк «ТРАСТ» (ПАО), JSC «Silk Road Bank» (Грузия), АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), АО КБ «Хлынов», НКО «ОРС» (АО) и другие.

Источник: FlexSoft