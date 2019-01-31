В России на данный момент полный процесс регистрации в соответствии законодательством РФ прошел 51 криптомат, еще два месяца назад их было больше — 75, говорится в исследовании Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) и компании «Нанобит». При этом Россия входит в десятку стран-лидеров по числу Bitcoin-ATM.

Как сообщает РБК , сокращение числа аппаратов связано с конфискацией криптоматов от компании BBFpro Центробанком России. Регулятор объяснил это необходимостью установления контроля за переводом и обналичиванием средств.

Девять криптоматов расположены в Москве, по пять в Омске и в Ростове-на-Дону, в Воронеже и Красноярске — по три. Лидерами российского рынка являются компании RUSbit (занимает 47% отрасли), Investcoin24 (28%) и BTC-O-Matic (19%). Средний оборот одного терминала в 2018 г. составил 27 тыс. долларов, прибыль составляет порядка 1800 долларов, годовой оборот криптомата — 320 тыс. долларов.

Жесткая позиция ЦБ РФ по вопросам контроля за операциями, проводимыми с помощью криптоматов, высокая стоимость аппаратуры, криминальный фактор и проблема отсутствия законодательного регулирования криптовалютного рынка РФ являются факторами, ограничивающими рост рынка крипто-ATM в России, считают аналитики.