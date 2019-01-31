Право воспользоваться ипотечными каникулами — приостановкой платежей в период сложной жизненной ситуации — планируется предоставить только гражданам, у которых за счет займа приобретено единственное жилье. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на последнюю редакцию поправок в закон «О потребительском кредите».



В пресс-службе Центробанка изданию сообщили, что предложение было сформировано по итогам обсуждения регулятором законодательной инициативы с экспертным сообществом.

«В текущей редакции законопроект нацелен на защиту прав наиболее уязвимой части заемщиков и не предусматривает обязательного распространения ипотечных каникул на тех, у кого такое жилье не единственное. При этом у гражданина всегда остается возможность договориться о реструктуризации с банком на условиях, удовлетворяющих обе стороны по договору», — подчеркнули в ЦБ.

Новая редакция законопроекта предполагает, что во время ипотечных каникул будет разрешено вообще не гасить кредит. Ранее планировалось снизить платеж до 10% от ежемесячного взноса. С банком можно обсудить и другую сумму, но не более половины от прежнего размера суммы. Также в новой версии законопроекта добавлен пункт о том, что если в ипотечном договоре есть условие о страховании недвижимости, то заемщику придется выплачивать эти взносы в полном объеме даже в период каникул. Такая мера является справедливой и вряд ли будет обременительной для граждан, считают в банках.

Идея ипотечных каникул имеет прежде всего социальную направленность, заявил газете вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, такая мера необходима для поддержки заемщиков с невысоким доходом, у которых только одно жилье — и то куплено в кредит. По оценке председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на сегодняшний день в России таких ипотечников 80%. Он подчеркнул, что идея каникул «абсолютно правильная».



Представители банков не согласны с тем, что граждане, в собственности которых несколько жилых помещений, будут лишены права на ипотечные каникулы. Так, управляющая Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина указала, что право на временную приостановку выплаты ипотечного займа должно быть у всех граждан, попавших в затруднительное материальное положение, независимо от количества объектов недвижимости в собственности.