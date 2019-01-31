IOTA Foundation удалось восстановить 99% средств, похищенных в результате хакерской атаки в начале 2018 года, сообщил сооснователь IOTA Доминик Шинер.

По его словам, лишь малая часть суммы в 10 млн евро не была обнаружена. Биржи заблокировали счета хакера, который пытался освободить деньги, но не смог, сообщает Ttrcoin .

Возвращенная криптовалюта была передана на хранение правоохранительным органам и будет использоваться в качестве доказательства против подозреваемого. Шинер добавил, что изначально они вместе с полицией вели поиски хакерской группировки, но обнаружили, что за атакой стоит злоумышленник-одиночка.

Мошенник был задержан на прошлой неделе. Для получения доступа к кошелькам пользователей он создал вредоносный сайт, предлагавший сгенерировать seed-ключ, который также передавался его создателю.