Банк России видит большой потенциал в развитии ипотеки в стране. Об этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ.

«По нашей оценке, в развитии ипотеки есть большой потенциал. Доля ипотеки в нашей стране, несмотря на высокие темпы роста, достаточно низкая. Доля ипотеки к ВВП — 6%, тогда как в странах, сопоставимых с нашей страной, это 20—25%, в развитых странах — 50—60% к ВВП. Но нам нужно расти такими темпами, чтобы не создавать рисков возникновения ипотечного «пузыря», — сказала она в ходе выступления.