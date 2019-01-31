Некоммерческий благотворительный фонд Викимедиа (Wikimedia Foundation), занимающийся поддержкой инфраструктуры для работы мультиязычных краудсорсинговых вики-проектов, заключил партнерское соглашение с платежным сервисом BitPay на внедрение приема пожертвований в биткоинах и bitcoin cash.

При том, что пожертвования принимаются по всему миру и в разных вариантах, фонд озабочен тем, как сделать процедуру более эффективной и недорогой, сообщает Anycoin .

По словам коммерческого директора BitPay Сонни Сингха, BTC и BCH дают возможности для значительного уменьшения затрат на проведение платежей, что сдвигает баланс между размером комиссии за трансакцию и самой суммой пожертвования в сторону последней.