Из 440 действующих российских банков к концу года рынок покинут не менее 50 игроков, ожидают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Прошлогодние аналогичные прогнозы оказались достаточно точными, пишет «Коммерсант».



Агентство ожидало, что с рынка в 2018 году уйдут 60 банков. По итогам года лицензии отозвали у 57 банков, еще семь добровольно покинули рынок, полностью расплатившись по обязательствам, а ряд банков объединились с другими. В результате к началу 2019 года в секторе осталось 440 банков. По мнению агентства, в 2019 году рынок покинут еще более 50 банков, в том числе за счет добровольной сдачи лицензий, а также сделок M&A.

Бенефициарами сокращения числа игроков на рынке станут в основном госбанки и в меньшей степени — крупные частные банки. В итоге доля банков из топ-30 к концу года может увеличиться еще на 1–2 процентных пункта и приблизиться к 90%, говорится в исследовании.



Банки, которые могут покинуть рынок, агентство делит на три категории, пояснил газете директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин.

В первую входят банки, которые проводят значительный относительно своего баланса объем клиентских операций и, как следствие, несут повышенные риски, связанные с соблюдением законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ).

Ко второй категории относятся банки, проводящие высокорискованную кредитную политику. Кредитный портфель таких банков может быть представлен заведомо невозвратными кредитами. «Их ключевой риск связан с утратой капитала из-за доформирования адекватных резервов по требованию ЦБ», — уточняет Доронкин.

Третья категория — это банки, которые сдадут лицензию добровольно ввиду отсутствия перспектив развития бизнеса. «Чаще всего это банки со стагнирующим либо сокращающимся кредитным портфелем, а также значительным объемом вложений в высоколиквидные, но низкодоходные активы, такие как межбанковские кредиты или депозиты в ЦБ, — охарактеризовал эту группу Доронкин. — Нередко такие банки отличаются крайне низкой процентной маржой и убыточностью бизнеса».

Средним и малым банкам становится сложнее конкурировать в традиционных сегментах на фоне консолидации банковского сектора, поэтому число добровольно сданных лицензий сравняется с показателем прошлого года или превысит его, считает эксперт.

В ближайшие годы с рынка будут уходить по 40 банков, считает управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. По его оценке, в этом году будет несколько слияний, а пять — десять банков сдадут лицензию добровольно.