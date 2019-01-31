Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, стоимость барреля WTI превысила 55 долларов впервые с 21 ноября

К 20:09 мск котировки мартовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли на 0,93 доллара к уровню предыдущего закрытия, составив 55,16 доллара за баррель.

В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость мартовских контрактов на Brent к этому времени увеличилась на 0,44 доллара до 62,09 доллара за баррель.

Как отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, поддержкой нефтяным ценам выступают ожидания прогресса в торговых переговорах между Китаем и США, в связи с чем, вероятно, снизятся опасения и по поводу замедления спроса на глобальном рынке углеводородов. «Более того, в среду вечером вышли данные EIA, зафиксировавшие повышение запасов нефти в США на 0,919 млн баррелей, что в 3,5 раза меньше прогнозного значения, предполагавшего прирост на 3,2 млн баррелей. Это уменьшает опасения по поводу активного наращивания добычи в Штатах», — указывает она.