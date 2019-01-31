Комиссия при Центробанке одобрила около 50 обращений от бывших банкиров, которые просили о восстановлении своей деловой репутации. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на встрече кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».

«Вчера исполнился год, как работает закон о деловой репутации. В Банке России создана комиссия, которая рассматривает обращения бывших банкиров, в том числе об их исключении из так называемых черных списков. Мы рассмотрели около ста обращений, примерно 50 на 50 у нас результат», — сказал Швецов.



По его словам, 70% опрошенных участников рынка поддерживают закон о «черных списках» банкиров.