Центральный Банк договорился с ФАС о совместном мониторинге банковских комиссий в Системе быстрых платежей. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России.

«Мы рассчитываем, что это позволит установить неконечные тарифы для конечных пользователей ниже действующих сегодня тарифов. Мы с ФАС договорились мониторить ситуацию с тарифами в этой сфере", — сказала она.