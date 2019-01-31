Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ.
Центральный Банк договорился с ФАС о совместном мониторинге банковских комиссий в Системе быстрых платежей. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России.
«Мы рассчитываем, что это позволит установить неконечные тарифы для конечных пользователей ниже действующих сегодня тарифов. Мы с ФАС договорились мониторить ситуацию с тарифами в этой сфере", — сказала она.
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