Центробанк ведет диалог с банками, чтобы тарифы для клиентов-физлиц по картам «Мир» были ниже по сравнению с тарифами по картам международных платежных систем, а также разрабатывает с банками совместные программы продвижения карты «Мир». Об этом «Ведомостям» рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Банки должны продавать пакеты услуг по картам «Мир» по более низким ценам. Не все это делают. И мы взаимодействуем с банками по этому вопросу», — сказала Скоробогатова. Она подчеркнула, что «Мир» уже занимает значимую долю рынка: порядка 15% в обороте оплаты товаров и услуг, уже выпущено 54 млн карт. Тарифы по картам «Мир», если сравнивать постатейно, для банков ниже на 10—15%, рассказывает она.

Письменных указаний регулятора нет, но разговоры о том, что «Мир» должен быть выгоднее Visa и Mastercard, идут, подтверждает сотрудник банка из топ-50. По его мнению, тарифы международных систем выгоднее и прозрачнее.

Кроме того, территориальные учреждения ЦБ рассылают по всем филиалам письма с вопросами, какие меры по продвижению программы лояльности «Мира» банк проводит, указывает он. И добавляет, что банкам продвигать «Мир» невыгодно: банки почти ничего не получают от этой программы лояльности, в основном все делится между клиентом и Национальной системой платежных карт («дочка» ЦБ, оператор «Мира»). Он планирует по-прежнему отдавать клиентов в Visa и Mastercard.