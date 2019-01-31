Банк России будет усиливать надзор за кибербезопасностью в банковской сфере. Об этом председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством регулятора.

«Наш надзор над киберустойчивостью банков будет только усиливаться. Вы знаете, что у нас создан специальный департамент в Центральном банке — информационной безопасности. Но я об этом говорю не только с точки зрения того, что будет усиливаться надзорное давление. Это (киберинциденты. — Прим. Банки.ру), действительно, реальные риски ведения бизнеса в новых условиях, в условиях развития новых технологий. Я призываю к этому относиться серьезно», — сказала она.