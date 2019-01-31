Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Банк промышленно-инвестиционных расчетов» (ПИР Банк) о признании недействительным приказа Центробанка об отзыве лицензии.

В декабре 2018 года столичный арбитраж удовлетворил заявление ЦБ о признании несостоятельным (банкротом) ПИР Банка. Конкурсным управляющим банка было назначено Агентство по страхованию вкладов.

Регулятор 12 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПИР Банка.

Основанием для отзыва лицензии стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ.

Также регулятор сообщил о неоднократном нарушении в течение одного года требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.