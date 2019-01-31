Рубль сегодня при открытии, вероятно, подорожает, считает заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

«Прогнозируем на сегодня следующие курсы рубля к доллару и евро: 65,7-66,8 рубля за доллар и 75-76 рубля за евро», - комментирует она.

Снижение доллара на мировом рынке после публикации комментариев ФРС США вызвало мощное укрепление рубля, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Российская валюта вошла в диапазон 65-65,5 рубля за доллар, который разворачивал пару доллар-рубль вверх весь последний квартал прошлого года. При приближении курса к отметке 65 мы рекомендуем фиксировать прибыль», - поясняет Антонов.

«На сегодня в паре доллар/рубль целевая зона находится на отметке 65,30 рубля. Если обозначенный уровень не устоит, то с высокой долей вероятности в пятницу или понедельник мы увидим падение курса доллара ниже 65 рублей с целью на уровне 64,75 рубля. Для пары евро/доллар в качестве цели можно рассмотреть отметку 74,95 рубля Если после вчерашнего ралли на глобальном валютном рынке начнется нисходящая коррекция по основным валютным парам, то можно снизить цель с 74,95 рубля до 74,70 рубля за евро», - прогнозирует аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

По словам руководителя аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергея Козловского, динамика рубля будет в краткосрочной перспективе зависеть от спроса на ОФЗ, общего состояния риск-аппетита инвесторов, динамики цен на сырую нефть, а также активности покупок валюты Минфином.