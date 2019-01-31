Депозит в мобильном банке можно открыть на срок от 1 дня до трех лет, минимальная сумма - 50 000 рублей/долларов США/EUR, максимальная - 6 000 000 000 рублей/30 000 000 долларов США/EUR.

Процентная ставка зависит от размера депозита и срока размещения средств.

Оформление депозита в мобильном банке занимает меньше 1 минуты.

«Мы видим, что основным каналом дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов является мобильный банк. Наши корпоративные клиенты предпочитают совершать наиболее востребованные операции в смартфоне – от управления своими счетами и платежами до оформления кредитов. Клиентам уже недостаточно проводить операции в классическом интернет-банке, в режиме онлайн, им важно, чтобы банк был всегда под рукой. Следуя за запросами клиентов, мы постоянно развиваем мобильный банк, выводя на него все востребованные сервисы», - говорит руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.

Ранее, в 2016 году, Альфа-Банк предложил клиентам оформление депозитных сделок в интернет-банке, в результате чего количество открываемых корпоративными клиентами типовых депозитов увеличилось в десятки раз, а объем привлечения вырос в два раза.