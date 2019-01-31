Ставка купона была зафиксирована на уровне 9,35% годовых. Стабильная макроэкономическая ситуация и хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям Альфа-Банка определили большой интерес инвесторов к новому размещению.

Проводя встречи в Лондоне 28-29 января, Альфа-Банк ориентировался на зарубежных инвесторов, которые имеют возможность приобретать инструменты, номинированные в локальных валютах, а не в долларах или евро. Следует отметить, это небольшая доля инвесторов, работающих на развивающихся рынках. Поэтому первоначальный ценовой диапазон был установлен на уровне «9,5% area».

Открыв сегодня книгу заявок, Альфа-Банк убедился, что зарубежные компании поддержали новое размещение. Кроме того, очень значительный спрос продемонстрировали и российские инвесторы. В ходе дня объем заявок более чем в 2,5 раза превышал предполагаемый объем выпуска. Такая динамика букбилдинга позволила нам в итоге понизить ценовые ожидания и установить финальную ставку купона на нижней границе окончательного диапазона 9,35-9,40% для выпуска объемом 10 млрд руб.

Финальная книга из более чем 35 заявок представлена, в основном, инвесторами из Лондона, а также из России. «Мы очень рады, что достигли поставленной цели: спрос со стороны зарубежных инвесторов достиг 3/4 итогового объема размещения. Диверсификация источников фондирования в самой важной для нас валюте - в рублях - служит надежным основанием для дальнейшего роста кредитного портфеля Альфа-Банка как в корпоративном, так и в розничном сегментах», - подчеркнул главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

«Доля рублевых активов в балансе Альфа-Банка увеличивается уже на протяжении нескольких лет, поэтому растет значение привлечений в рублях, особенно средне- и долгосрочных. Мы постоянно присутствуем на рынке локальных облигаций и сегодня успешно разместили уже 4-й выпуск еврооблигаций в рублях. Рынок рублевых евробондов имеет свои особенности и специфику, но мы уже достаточно хорошо его чувствуем, чтобы стать регулярным заемщиком», - отметил Алексей Чухлов.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и банк JP Morgan.