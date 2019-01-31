Планы Минфина привлечь в 2019 году 2,4 трлн рублей за счет размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) выглядят чересчур амбициозными, но они выполнимы. Такое мнение на круглом столе, организованном клубом банковских аналитиков, высказал экс-глава аналитического департамента Sberbank CIB Александр Кудрин. По его расчетам, из 1,7 трлн рублей (чистое привлечение) примерно треть могут купить российские институциональные инвесторы — НПФ и страховые компании.

«Регулятор ужесточает регулирование небанковского сектора, и это приводит к росту вложений в ОФЗ. В первом полугодии 2018 года инвестиции НПФ в госбумаги выросли на 37%», — отметил он. Сейчас пенсионные фонды и страховые компании владеют примерно 31% облигаций. С учетом готовящегося стресс-тестирования участников страхового рынка, считает Кудрин, стоит ожидать дальнейшего роста инвестиций институционалов в ОФЗ. Всего они могут вложить в этом году до 500 млрд рублей.

Еще 400 млрд рублей, допускает аналитик, могут вложить нерезиденты, но для этого нужна стабильная геополитическая обстановка. «ФРС США может больше не повышать ставки, а новых санкций пока не предвидится. Россия сейчас ассоциируется с низкими кредитными рисками, особенно учитывая, что наши международные резервы превышают внешний долг», — указал Кудрин.

Остальные деньги в ОФЗ могут вложить банки, на долю которых приходится более 40% бумаг. Тем более что, как ожидает эксперт, профицит ликвидности будет расти. Однако для этого регулятор должен придерживаться более умеренной политики, привлекая средства банков в свои инструменты, а также необходимо пересмотреть бюджетное правило. По словам Кудрина, при профицитном бюджете нет смысла занимать так много, чтобы просто пополнить Фонд национального благосостояния. Если пересмотреть бюджетное правило, программу заимствований на долговом рынке можно сократить, считает он.



Напомним, что с середины января ЦБ возобновил покупки валюты для Минфина, до 6 февраля на эти цели будет направлено 265,8 млрд рублей. А с февраля регулятор намерен увеличить объем ежедневных интервенций с 15 млрд до 20 млрд рублей, компенсируя отложенные в прошлом году из-за падения рубля покупки. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, суммарный отложенный объем покупок валюты составляет около 2 трлн рублей. По информации ЦБ, эти закупки могут быть растянуты до 2022 года и в случае угрозы стабильности рубля будут приостанавливаться.

Альберт КОШКАРОВ

