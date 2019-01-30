Жителям Татарстана было возвращено 3,4 млн рублей по обращениям, связанным с вопросами в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.

В 2018 году Роспотребнадзор рассмотрел 1,1 тыс. таких обращений. Доля обращений, связанных с заключением кредитных договоров с банками, составила 61,1%. По фактам нарушений было возбуждено 188 административных дел об административных правонарушениях, вынесено 163 постановления о назначении административного наказания, сообщает TatCenter .

Также в прошлом году были поданы иски в отношении ПАО «Почта Банк» и ООО «Русфинанс Банк» из-за включения в кредитные договоры условий, ущемляющих права потребителей. Исковые требования в отношении «Почта Банка» были признаны законными и обоснованными. Исковое заявление в отношении ООО «Русфинанс Банк» находится в стадии рассмотрения.

В целом в 2018 году потребители отсудили у бизнеса в Татарстане 24 млн рублей за некачественные товары, работы и услуги. Суды вставали на сторону потребителей в 90% случаев.