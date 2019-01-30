ВТБ постарается больше не увеличивать ставки по ипотечным кредитам в 2019 году. Об этом журналистам заявил зампред правления госбанка Анатолий Печатников.

«ВТБ приложит все усилия, чтобы не повышать ипотечные ставки банка в 2019 году. При этом все будет зависеть от дальнейших решений регулятора. И если будет инфляция в РФ в пределах 5%, тогда мы справимся с этой задачей», — отметил топ-менеджер госбанка.

С 1 января ВТБ поднял ставки по всей линейке ипотечных кредитов в среднем на 0,6 процентного пункта. Вслед за ним ипотечные ставки скорректировали Сбербанк , «Открытие» и другие участники рынка.