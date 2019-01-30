В 2018 году портфель привлеченных средств физических лиц ВТБ вырос на 24% — до 3,8 трлн рублей. Об этом на пресс-конференции заявил зампред правления банка Анатолий Печатников.

«По привлечению средств физлиц рынок показал двузначные темпы прироста — 10%. Но ВТБ опередил рынок, без учета инвестиционных продуктов увеличил портфель на 24%», — отметил он.

С учетом инвестиционных продуктов объем привлеченных средств увеличился на 31%, до 4,5 трлн рублей.