ВТБ рассчитывает запустить некоторые проекты в рамках собственной экосистемы до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил зампред правления госбанка Анатолий Печатников.

«Думаю, что конкретные решения появятся уже в конце этого года», — отметил топ-менеджер.

Ранее о создании собственной экосистемы объявил Сбербанк . Согласно его стратегии, единая платформа может быть запущена в 2020 году.

По словам Печатникова, ВТБ сейчас анализирует, какие решения и проекты могут быть включены в экосистему.

«Нам хочется, чтобы клиенты присутствовали в цифровом пространстве банка. Не хочу раскрывать детали, но мы думаем о маркетплейсах, в том числе зарплатном, интернет-торговле, жилищной и автомобильной экосистемах», — пояснил зампред правления госбанка.