Минфин предложил увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП сразу вчетверо — с нынешних 500 тыс. рублей до 2 млн. Страховщики предупреждают, что без повышения не обойтись, пишет «Коммерсант».

Помимо повышения лимита выплат по ущербу жизни и здоровью поправки предполагают увеличение выплат на погребение погибших в ДТП — с 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Повышение лимита позволит унифицировать возмещения жертвам ДТП в ОСАГО с выплатами по другому закону об обязательном страховании — ответственности перевозчиков, где действует норма о возмещении при смерти пассажира при любых видах перевозок (кроме такси) в 2 млн рублей.

В министерстве уточнили, что до согласования проекта министерствами и ЦБ говорить о сроках вступления в силу нововведений пока рано. В логике Минфина увеличение вчетверо лимита выплат жертвам ДТП не приведет к изменению указания Банка России о тарифах ОСАГО — поскольку львиная доля выплат в рамках обязательного автострахования приходится на возмещения «по железу».

Инициативу министерства подержал регулятор — как сообщили в пресс-службе ЦБ, «на наш взгляд, выравнивание страховых сумм по ОСАГО и ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков) является справедливым». «Безусловно, это решение скажется на стоимости полиса. Но пока говорить что-либо об изменении тарифа преждевременно, поскольку потребуется провести соответствующие расчеты», — пояснили в ЦБ.

В РСА такие расчеты уже провели. В случае реализации идеи Минфина страховщики будут вынуждены повысить базовые ставки в рамках действующего тарифного коридора, говорит исполнительный директор союза Евгений Уфимцев. По его словам, в целом средняя премия по стране увеличится с 5,5 тыс. рублей до 6,1 тыс. рублей.

В союзе изданию подтвердили, что основная доля выплат в ОСАГО приходится на ущерб «по железу», долю выплат по жизни и здоровью статистика союза выделить не позволяет. «Но их мало», — говорят в РСА.